Forsvarer friskoles rett til å droppe kvinnelige prester

NTB

En kristen skole må kunne ha et upopulært teologisk standpunkt som motstand mot kvinnelige prester, mener Kristne Friskolers Forbund. De mener det handler om trosfrihet.

Tirsdag ble det kjent at rektor på den kristne friskolen Straumfjordnes i Nordreisa i Troms og Finnmark, beklaget overfor foreldrene at elevene deltok på en julegudstjeneste med en kvinnelig prest.

Generalsekretær Jorunn Hallaråker Heggelund i Kristne Friskolers Forbund (KFF), mener saken viser at trosfriheten er under press i Norge.

– Skolen krever ikke noe som helst annet enn retten til å la være å gå til gudstjeneste med kvinnelig prest. Det er ikke diskriminering, sier Heggelund til Dagen.

Styreleder på skolen Vidar Viken, sa til Nettavisen at skolen er «tuftet på en klassisk bibelforståelse» og at det er deres forståelse av Bibelen at det er mannen som skal forkynne.

Prest Julie Schjøth-Jovik, som holdt den aktuelle gudstjenesten, sier at hun ikke ønsker å blande seg i debatten.

– Jeg kan leve godt med dette, jeg er verken sint eller såret, sier hun til Nettavisen.