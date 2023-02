Asfalterte veier kan bli erstattet av grusveier i Trondheim

NTB

Opp mot 170 kilometer av veiene i Trondheim kan bli gjort om fra asfalt til grusveier. Årsaken er pengemangel.

Bystyret Trondheim er bekymret for at etterslepet på vedlikehold på veiene stadig øker. For å løse dette foreslås det å gjøre om flere av asfaltveiene i Trondheim til grusveier, skriver Adresseavisen.

Det er i hovedsak boliggater som nå kan få grusdekke. Byutviklingsdirektør Bente Næverdal i Trondheim kommune, sier det er mer lønnsomt å ikke asfaltere.

– Når en vei begynner å bli forferdelig dårlig, og levetiden begynner å nærme seg slutten, vil det være mer lønnsomt å ikke asfaltere igjen. Det går gjerne bare ett år før den har sprukket opp, forklarer hun.

Ifølge saksdokumentene er det 682 kilometer med asfaltert vei i Trondheim. 25 prosent av disse betegnes som «lav standard». Det betyr at det potensielt er opp mot 170 kilometer av veiene i Trondheim som blir gjort om til grusveier.