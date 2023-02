Regjeringen har vurdert å forby tobakk for kommende generasjoner

Norske myndigheters langsiktige mål er et tobakksfritt samfunn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Regjeringen har vurdert et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner, skriver VG. Men det er uaktuelt for Senterpartiet, sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (Sp).