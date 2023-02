Befalsmesse i forsvaret med slagord for voldtektssiktet på TV

Politiet eskorterer Andrew Tate, her festet med håndjern til broren Tristan, til ankedomstolen i Romania. Tirsdag denne uka ble den siktede influenserens varetektsfengsling utvidet med nye 30 dager. Brødrene er mistenkt for medvirkning til organisert kriminalitet og menneskehandel. Foto: Alexandru Dobre / AP / NTB

Emneknaggen #Freetate dukket opp på en barmeny fra Forsvaret i en reportasje på Dagsrevyen onsdag. Det er en henvisning til influenseren Andrew Tate.

«Ytringen på tavla reflekterer på ingen måte hva Forsvaret står for. Vi mener ytringen er tåpelig. Den er ikke skrevet av de militært ansatte i baren, og den ble visket bort da den ble oppdaget av dem, skriver stabssersjant Aleksander Engborg Hage i en epost til Aftenposten om TV-bildene.

Forsvaret har fått mye kritikk etter at NRK har avdekket utbredt mobbing, trakassering, seksuell oppmerksomhet og overgrep, der varsling ikke har ført fram. Onsdag hadde NRK Dagsrevyen en ny reportasje – om billig alkohol i Forsvarets messer. Der dukket en barmeny opp i bakgrunnen, og det har skapt reaksjoner at emneknaggen #Freetate var skrevet på menyen.

Influenseren Andrew Tate (36), broren Tristan Tate (34) og to rumenske kvinner har vært i varetekt i Romania siden 29. desember i fjor. De er under etterforskning for blant annet menneskehandel og voldtekt.

Tate har etter kickboksingkarrieren blitt kjent som en kontroversiell, høyreorientert og selverklært sexistisk internettpersonlighet og influenser.