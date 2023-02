Fyllekjøring, glatt føre og dyr er det nordmenn frykter mest i trafikken

Bilister flest er mest redde for fyllekjørere, ifølge undersøkelse.

NTB

Berusede sjåfører står øverst på lista over det norske bilister er mest redde for langs veiene.

Norstat har utført spørreundersøkelsen på oppdrag fra Frende Forsikring.

74 prosent svarte fyllekjørere, mens 60 prosent svarte dyr i veibanen. Mens 56 prosent svarte glatt føre, svarte 41 prosent utenlandske vogntog.

Rundkjøring fikk like høy oppslutning som svaret «ingenting», med henholdsvis 3 prosent hver.

– 97 prosent er altså redde bak rattet. Undersøkelsen viser også at kvinner er reddere enn menn for alt på lista, sier fagsjef Roger Ytre-Hauge for motor i Frende Forsikring.

Dette er nordmenn er mest redde for i trafikken: