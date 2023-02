NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 23. februar.

Putin varsler økt våpensatsing

Russlands president Vladimir Putin sier at landet hans i tiden fremover skal fokusere mer på landets atomstyrker og øke produksjonen av hypersoniske raketter. Putin sier også at Russland i år skal utplassere Sarmat-raketter. Dette er interkontinentale ballistiske raketter som kan utstyres med flere atomstridshoder. Rakettene går i Vesten under kallenavnet «Satan II».

Uttalelsen kommer to dager etter at Putin kunngjorde Russland suspenderer atomnedrustningsavtalen Ny Start med USA. I går uttalte Kreml at suspensjonen ikke øker risikoen for atomkrig.

Rakettangrep mot Israel

I natt ble det skutt seks raketter fra Gazastripen mot Israel. Fem av dem ble tatt ned av det israelske forsvaret, mens den sjette falt ned i et ubebodd område. Israel innledet tidlig i dag morges luftangrep på Gazastripen etter rakettangrepet.

Så langt har ingen palestinsk gruppe sagt at de sto bak nattens angrep, som fant sted etter at israelske soldater aksjonerte mot militante palestinere i Nablus på Vestbredden i går. Der ble ti palestinere drept og over 80 såret. Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) bekrefter at en av deres kommandanter ble drept.

Politiet i Oslo truet øksemann med våpen

En mann i 30-årene er pågrepet mistenkt for vold mot en kvinne på Risløkka i Oslo. Politiet måtte true med skytevåpen for å få mannen til å legge fra seg en øks han truet med. Hendelsen skjedde like etter klokken 23 i går kveld.

– Vi fikk melding klokken 23.10. Et matbud så at det foregikk en voldsepisode i leiligheten der maten skulle leveres og varslet oss. En kvinne klarte å rømme fra leiligheten og søkte tilflukt i bilen til budet, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Fredrik Solvang varsler Sophie Elise-debatt

Hva er galt med at Sophie Elise fronter NRK? spør Debatten-programleder Fredrik Solvang, som varsler debatt om saken i sendingen i kveld.

Forrige søndag publiserte 28-åringen et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram. Bildet viser de to sammen foran et speil. Den andre influenseren holder en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

I torsdagens «Debatten» på NRK skal saken drøftes, melder programleder Fredrik Solvang på Instagram. – Hvem bør stå overfor kringskastingssjefen og si hva som er galt med at Sophie Elise fronter NRK? skriver Solvang.

Fellesforbundet ønsker politisk styrte strømpriser

Fellesforbundets kraftutvalg vil ha politisk styring av strømprisen. Husholdninger og bedrifter skal få strøm til pris satt av politikerne.

– Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa. Det slår utvalget fast i rapporten som Klassekampen har fått tilgang til.

Flere jordskjelv i Asia

Et jordskjelv med en styrke på 6,8 rammet grenseområdet mellom Xinjiang-regionen i Kina og Tadsjikistan i natt norsk tid. Styrken ble målt av det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Kinas jordskjelvsenter målte skjelvet til 7,2. Fem etterskjelv ble registrert de neste to timene.

Det er ikke kommet meldinger om omkomne eller ødeleggelser. Det berørte området er tynt befolket.