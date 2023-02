Kvinne skadd i alvorlig voldshendelse i Mo i Rana – ingen pågrepet

NTB

En kvinne ble tirsdag funnet skadd i en bolig i Mo i Rana. Politiet mener hun har vært utsatt for vold.

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt tirsdag. Ut fra funn på stedet er det mistanke om at kvinnen kan være utsatt for vold, og politiet har iverksatt etterforskning, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

– Vi er tidlig i etterforskningen i en voldssak vi ser på som alvorlig. Vi har avhørt flere vitner og foretatt åstedsundersøkelse som bidrar til at vi har en visst bilde av hendelsesforløpet, men det kan vi ikke gå nærmere inn på nå, sier politiadvokat Joachim Nymann til NTB.

Kvinnen er på sykehus, og har ikke vært i stand til å avgi en forklaring så langt, opplyser Nymann.

Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken. Politiet tror ikke gjerningspersonen eller gjerningspersonene utgjør noen fare for andre.