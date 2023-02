Karmøy-dødsfall: Skader på kroppen til avdøde gjør dødsfallet mistenkelig, ifølge politiet

NTB

Skader på kroppen til en mann som ble funnet død på Karmøy mandag, gjør dødsfallet mistenkelig, opplyser politiet i en pressemelding.

Den 32 år gamle mannen ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn mandag formiddag. Ingen er mistenkt eller siktet i saken.

– Vi venter fremdeles på ytterligere informasjon fra obduksjonen som er gjennomført. Per nå vet vi ikke hva dødsårsaken er, og vi etterforsker saken bredt. For oss er dette fremdeles et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Else Lokna.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent, og Sørvest politidistrikt får bistand fra Kripos.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha sett avdøde i tidsrommet fredag 17. februar til mandag 20. februar.