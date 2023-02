Øyvind Blunck utsetter alle planlagte forestillinger: – Akkurat nå må helsen komme først

Den folkekjære komikeren og skuespilleren er blitt syk og må gjennom en operasjon. Alle «Cirkus Blunck»-forestillinger må derfor utsettes.

Det kommer frem i en pressemelding fra arrangøren onsdag. Øyvind Blunck (72) var i vår aktuell med forestillingen «Cirkus Blunck», der Blunck oppsummerer sin eventyrlige karriere gjennom hele 50 år på scenen. Forestillingene skulle gå på Chat Noir i Oslo.

Skal opereres

Nå må alle forestillingene utsettes til 2024, da 72-åringen skal opereres og gjennomgå en rekonvalenseperiode, før han igjen kan stå på scenen.

– Gjennom 50 eventyrlige år på scenen har jeg knapt hatt en sykedag og aldri avlyst et eneste show. Jeg er veldig lei meg for at vi må utsette forestillingene på Chat Noir nå i mars, men akkurat nå må helsen komme først, sier Blunck, ifølge Se og Hør, som først omtalte hendelsen.

Det er ikke kjent hva slags operasjon det er snakk om.

Utsetter ett år

Premieren på showet «Cirkus Blunck» skulle vært 10. mars, men nå blir alle forestillinger utsatt med ett år.

– Det er alltid kjedelig å måtte utsette utsolgte forestillinger, men Øivind Blunck må gjennom en operasjon i samme tidsrom som premieren. Vi hadde håpet å skyve på forestillingen til etter påske i år, men Chat Noir er et populært sted og er fullbooket til april neste år. Vi må derfor dessverre utsette premieren og de øvrige forestillingene helt frem til april 2024, sier produsent Niklas Kokkinn-Thoresen i Aller Media, som står bak «Cirkus Blunck».

I pressemeldingen står det at kjøpte billetter vil kunne brukes til de nye forestillingene i 2024. De som derimot ønsker å få refundert billettene, vil kunne gjøre dette ved å ta direkte kontakt med Chat Noir.