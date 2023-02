Stortinget heiser det ukrainske flagget på ettårsdagen for invasjonen

Det ukrainske flagget vil vaie over Stortinget fredag i forbindelse med at det er ett år siden Russlands storinvasjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Fredag er det ett år siden Russlands storinvasjon av Ukraina. Stortinget markerer dagen ved å heise det ukrainske flagget.

– For Stortinget er det viktig å markere denne dagen. Når vi heiser det ukrainske flagget ved siden av det norske fremfor Stortinget fredag, viser vi tydelig for Norge og for verden at vi står sammen med det ukrainske folk, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

Det har gått ett år siden Ukraina ble invadert av russiske styrker. Dette markeres over hele Norge fredag, med alt fra fakkeltog og konserter i flere byer.

Både i Oslo og flere andre byer vil en rekke offentlige bygg bli belyst i gult og blått.

– Det siste året har vi vært vitne til ufattelige lidelser i et omfang vi ikke har sett maken til i Europa siden annen verdenskrig, og krigen viser ingen tegn til å ta slutt, sier Gharahkhani.

Flaggheisingen vil skje fredag klokken 8. Senere på dagen vil det holdes en Ukraina-markering på Eidsvoll plass utenfor Stortinget med påfølgende fakkeltog.