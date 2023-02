Bane Nor vil ha høyhus på Oslo S

Bane Nor Eiendom håper å få sendt inn planene sine til Oslo kommune til høsten.

Over Oslo sentralstasjon skal det bygges i 36 etasjer, er planen til Bane Nor. De håper å være i mål så tidlig som 2029.

Høyhuset Nordisk lys skal bli et landemerke i Oslo som kan huse mellom to og tre tusen arbeidstakere, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Slik ønsker Bane Nor bygget skal se ut.

I tillegg skal stasjonshallen renoveres. Det skal bli mer åpenhet og naturlig lys. Man skal åpne opp mot den fredede Østbanehallen, legge nye stasjonsinnganger på gateplan mot nord og sør, og forberede stasjonen på en ny togtunnel under Oslo sentrum.

Bane Nor Eiendom håper å få sendt inn planene sine til Oslo kommune til høsten. Om de blir godkjent, kan de etter planen sette i gang bygging i 2025, slik at det hele skal stå klart i 2029.