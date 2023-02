Fellesforbundet frykter fortsatt fall i reallønna

NTB

LO krever at lønna skal stige mer enn prisene i årets lønnsoppgjør. Fellesforbundets mektige leder Jørn Eggum sier at de ikke kan garantere at det skjer.

– Sånn inflasjonen har vært de siste to årene, så kan vi ikke garantere det, sier Eggum til Dagbladet/Børsen.

Reallønnsnedgang vil si at lønna øker mindre enn prisene, slik at man i virkeligheten ikke har fått mer penger å rutte med.

Prisstigningen ventes å ligge på 4,8 prosent, og det er Eggum og Fellesforbundet som skal først ut i lønnsforhandlingene. De forhandler i det såkalte frontfagsoppgjøret, der man gjør opp om lønna i konkurranseutsatt industri. Dette oppgjøret kommer først, ettersom det danner en rettesnor for resten av lønnsoppgjørene.

Eggum har tro på at man kan komme på et resultat over 4,8 prosent, mens Stein Lier Hansen i Norsk Industri har antydet et oppgjør rundt 4,5 prosent. Det kan ikke Fellesforbundets leder leve med.

– Da er det jo gule vester. Da blir det streik. Vi har jo et felles ansvar for å leve opp til det som vi har vedtatt i LO. Vi er beredt til det og vi har store forventninger i eget forbund. Vi må levere et resultat som medlemmene er fornøyde med, sier Eggum.

NHO peker på at et flertall av bedriftene varsler trangere tider framover.

– Frontfagsmodellen forutsetter at det er bedriftenes lønnsevne som skal ligge til grunn for lønnsoppgjøret – ikke prisstigningen, sier direktør for arbeidslivspolitikk og tariff Nina Melsom.