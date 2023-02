NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mann siktet for drapsforsøk etter skyting på Furuset

En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøket etter skytingen ved Ikea på Furuset tirsdag kveld. Det opplyser kriminalvakten i Oslo politidistrikt natt til onsdag.

En mann i 30-årene er innlagt på sykehus etter skytingen der han behandles for skuddskader. Skadene er ikke livstruende, opplyser politiet.

Mannen erkjenner at det var han som skjøt, men nekter for drapsforsøk, sier hans forsvarer Øystein Ola Storrvik til NRK. Storrvik bekrefter at mannen ble tatt med et tohåndsvåpen.

Dødstallet fortsetter å stige i Brasil

Dødstallet har nå steget til 46 etter det kraftige regnværet som har utløst flom og jordskred i kystområdene i Brasils delstat São Paulo.

Redningsarbeidet pågår fortsatt. Mannskap gjennomsøker gjørme og ødelagte bygninger for å finne overlevende. Flere titalls personer er fremdeles savnet. Dødstallet kan derfor stige ytterligere, og det ventes mer regn i dagene som kommer, med fare for nye jordskred og oversvømmelser.

Freddy hamrer løs på Madagaskar

Syklonen Freddy har truffet Madagaskars østkyst med regn og kraftig vind. Så langt er det meldt om ett dødsfall og materielle ødeleggelser.

Freddy ventes i dag å fortsette sin ferd gjennom øystaten og deretter over Mosambikkanalen, havstrekningen mellom Madagaskar og Mosambik på det afrikanske fastlandet. Mosambik ventes å bli truffet fredag. Også Zimbabwe kan bli rammet av syklonen.

Biden vil stramme inn for asylsøkere

President Joe Bidens administrasjon vil nekte migranter som ankommer USAs sørlige grense asyl hvis de kommer via tredjeland uten å ha søkt om beskyttelse der. Forslaget må gjennom en 30 dagers åpen høringsrunde før det kan vedtas. Hvis det blir vedtatt, ventes det å tre i kraft i mai.

Tidligere president Donald Trump prøvde å innføre et lignende forbud i 2019, men ble da stanset i en føderal ankedomstol. Bidens fremstøt kan dermed også havne i rettsapparatet.

Tredje seier på rad for Minnesota Wild

Minnesota Wild slo Los Angeles Kings 2-1 i nattens NHL-kamp. Det er tredje seier for laget på under en uke.

Etter en målløs førsteperiode satte Ryan Hartman inn det første målet for Wild etter 13 sekunder i andre periode. I tredje periode slo Hartman til med en ny scoring etter 15 minutter.

Mats Zuccarello fikk 21 minutter og 44 sekunder på isen i nattens kamp.