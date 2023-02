Mann siktet for drapsforsøk etter skyting på Furuset

NTB

Mannen som ble pågrepet på Romerike etter skytingen ved Ikea på Furuset tirsdag kveld, er siktet for drapsforsøk.

Det opplyser kriminalvakten i Oslo politidistrikt natt til onsdag.

– Vi jobber med tekniske og taktiske etterforskningsskritt for å etter hvert få et bilde av hva som har skjedd. Vi vil gjennomføre avhør av den siktede, fornærmede og andre vitner, skriver krimvakten i en melding til pressen.

En mann i 30-årene er innlagt på sykehus etter skytingen der han behandles for skuddskader. Skadene er ikke livstruende, opplyser politiet.

NRK melder at de har fått opplysninger om våpenet som ble brukt var et tohånds automatvåpen, trolig av typen AK-47.

– Erkjenner

Mannen i 40-årene erkjenner at det var han som skjøt, men nekter for drapsforsøk, sier hans forsvarer Øystein Ola Storrvik til NRK.

Storrvik bekrefter at mannen ble tatt med et tohåndsvåpen, men vil ikke bekrefte at det var en AK-47.

En våpenkyndig NTB har vært i kontakt med opplyser, etter å ha studert bildene som er publisert av tomhylsene som lå igjen, at det trolig ble skutt med ammunisjon av kaliber 7.62 x 39. Dette er samme ammunisjon som benyttes i automatgeværet AK-47.

Den siktede er ifølge NRK tidligere domfelt, og bosatt i Oslo.

Kriminelt miljø

Mannen ble pågrepet på Romerike i en bil som var etterlyst internt i politiet.

– Han ble pågrepet uten dramatikk på Rånåsfoss av patruljer fra Øst politidistrikt, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet sa tirsdag kveld at de var usikre på om det var flere gjerningspersoner, men de jobbet ut fra at det kunne være det.

– Flere personer var i alle fall involvert i hendelsen, sier politiets innsatsleder Brian Skotnes til journalister på stedet.

Politiet mener den siktede har koblinger til et organisert kriminelt miljø på Østlandet.

– Min oppfatning er at det dreier seg om kriminelle som skyter mot andre kriminelle, sa politiets innsatsleder Brian Skotnes på stedet.

Mye folk

Meldingen om skyting kom inn til politiet like etter klokken 20 tirsdag. Politiet rykket ut med store mannskaper til en parkeringsplass ved Ikea Furuset.

– Vi bruker videoovervåking og kjennskap til det kriminelle miljøet for å lete etter eventuelle gjerningspersoner, sier Skotnes.

Bilder fra stedet viser en bil med flatt dekk. Politiet sier de har fått opplysninger om at det er blitt avfyrt flere skudd. NRK melder at det skal være «minst fire skudd.»

Det var mye folk i området da politiet kom fram. Ikea er åpent på kveldstid, så det var mange biler parkert utenfor varehuset.

– Vi er på stedet og i kontakt med mange vitner som har ringt politiets nødtelefon, opplyste politiet kort tid etter hendelsen.