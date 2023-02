Rødt vil strupe bruken av elsparkesykler

NTB

Rødt i Oslo vil forby bruk av elsparkesykler på fortau, gangveier, i gågater, parker og gravlunder. Partiet vil også forby utleie om vinteren.

I tillegg til partiet halvere antallet tilgjengelige elsparkesykler i hovedstaden fra 8.000 til 4.000, skriver Dagsavisen.

Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund Oslo stiller seg positive til forbudslinjen.

– Dette er helt i tråd med våre ønsker, sier forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

– Det er nok enkelte av forslagene vi har et sterkere engasjement for enn andre, men ingenting her vi er imot, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo til avisen.

Nær to av tre bevegelses- og synshemmede føler seg utrygge når de møter elsparkesykler. Det kom fram i en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som Dagsavisen omtalte i begynnelsen av februar.

– Byen vår oppleves som mer utrygg, særlig på fortau og ved inngangen til bygg, og mange benytter bysentrum mindre enn før utleieselskapene etablerte seg, sier Siavash Mobasheri, gruppeleder i Rødts bystyregruppe i Oslo.

I dag er det rundt 8.000 elsparkesykler i hovedstaden. På det meste var det vel 25.000 slike sykler i Oslos på gater og fortau i Oslo.