Faktisk.no: Jon Almaas misbrukes i falsk bitcoin-reklame

Geir Molnes / Faktisk.no Eva Akerbæk / Faktisk.no

Hevder programlederen skremmer vettet av banker med bitcoin-investeringer. «Bare sprøyt», skriver Almaas til Faktisk.no.

De seneste årene har flere norske kjendiser blitt misbrukt i annonser for å få folk til å investere i kryptovaluta. Nå er det TV-personlighet Jon Almaas som ifølge en falsk NRK-artikkel har gjort investeringer som «imponerer eksperter og skremmer vettet av store banker».

Dette er akkurat samme ordlyd som i en falsk bitcoinartikkel vi omtalte i 2020 – men den gangen var det skuespiller Kristofer Hivju som skulle ha gjort investeringer.

Kjent oppskrift

Skjermdump: Facebook

Andre kjendiser som har blitt misbrukt i slike annonser tidligere er Petter Stordalen, Olav Thon, Morten Harket og Sophie Elise.

Den falske artikkelen blir delt som et sponset innlegg på Facebook, og dukker opp øverst i høyre hjørne på startsiden hos enkelte brukere. Artikkelen som blir delt ser her ut til å være fra VG, og har tittelen «En tragisk slutt i dag for Jon Almaas».

Den falske artikkelen om Jon Almaas følger en kjent oppskrift blant dem som vil forsøke å lure folk for penger.

Det stemmer at de to journalistene som tilsynelatende har skrevet saken, jobber i NRK. 24. mars 2020 laget de en artikkel sammen om hvor fort «karantenekroppen» forfaller på sofaen. Akkurat de samme journalistene ble misbrukt i den falske artikkelen om Hivju i 2020.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Lenken på Facebook er merket med VG, men klikker man på den, kommer man til en artikkel som ser ut til å komme fra NRK. Den har etterligninger av NRKs logo, og i tillegg NRKs grafiske utforming. Ved å ta en nærmere titt på nettadressen (rød pil), kan man imidlertid se at dette ikke er en artikkel fra NRK. Les mer Lukk

Å stjele logo og utseende til kjente norske nyhetsnettsteder, er et kjennetegn ved denne formen for svindel. Både Dagbladet og VG har blitt utsatt for dette tidligere.

Falske Lindmo-intervju

I den falske artikkelen om Jon Almaas hevdes det at programlederen var på talkshowet Lindmo forrige uke og fortalte om investeringene sine. I tillegg er Almaas sitert fra et intervju som skal ha blitt gjort med journalistene:

– Du har kanskje hørt om den nye investeringsplattformen for kryptovaluta som heter Bitcoin Profit. Den hjelper vanlige mennesker i Norge, Asia og Nord-Amerika til å bli rike over natten. Du er kanskje skeptisk, for det høres for godt ut til å være sant. Almaas fortsetter: Jeg skjønner deg godt, for jeg tenkte det samme da en god venn fortalte meg om den. Men etter å ha sett med egne øyne hvor mange penger han tjente, prøvde jeg den selv.

Almaas: – Det er veldig irriterende

Men artikkelen og intervjuet er fullstendig falske. I en melding til Faktisk.no skriver Jon Almaas at han aldri har investert i bitcoin, og at dette er spam.

– Det har pågått i lang tid, og jeg har tidligere dementert på Instagram. Det er veldig irriterende, men lite man kan gjøre med denne typen fake news, virker det som.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Jon Almås: – Bare sprøyt. Bildet viser programlederen under utdelingen av Gullruten 2022 i Grieghallen. Les mer Lukk

– Men dette er altså bare sprøyt. Jeg har aldri satt noen penger i bitcoin og kommer antageligvis aldri til å gjøre det, skriver Almaas.

Når man klikker seg videre på lenkene i den falske artikkelen, kommer man til en nettside for kryptovalutaprogrammet BitQS. Der blir man oppfordret til å registrere navn, e-postadresse og telefonnummer.

Dette må man ikke gjøre!

I 2022 utstedet det spanske finanstilsynet et varsel om BitQS.

Les artikkelen på Faktisk.no