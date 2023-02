Brenna om kvinneprest-beklagelse: Disse verdiene hører fortiden til

NTB

Kunnskapsministeren reagerer kraftig på at bruk av kvinnelig prest førte til en beklagelse fra rektoren ved den kristne friskolen Straumfjordnes i Nordreisa.

– Jeg beklager på det sterkeste til alle. Jeg skjerper inn rutinene, skrev rektor Vilde W. Steinsvik i en tekstmelding til de foresatte ved skolen, melder Nettavisen.

Straumfjordnes er en strengt kristen friskole som ligger i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark. Skolen har 80 elever. Rektoren har henvist pressen til privatskolens styre.

– Ut fra vedtektene og vår forståelse av Bibelen så er det mannen som skal forkynne. Dette er ikke et spørsmål om likestilling, men et spørsmål om tro og overbevisning, skriver styreleder Vidar Viken blant annet i et svar til Nettavisen.

Presten ikke sint

Den omtalte presten, Julie Schjøth-Jovik, sier hun opplevde gudstjenesten som hyggelig, og at barna sang godt med. Hun tar seg ikke nær av reaksjonene.

– Det er første gang det er en kvinnelig prest i Nord-Troms og ingen hemmelighet at det er ulike meninger rundt det, sier hun til Nettavisen.

– Jeg er verken sint eller såret, legger hun til.

Brenna reagerer sterkt

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener verdiene som rektoren forfekter, hører fortiden til.

– Heldigvis har Den norske kirke kommet lenger, og i dag er flere enn én av tre prester i Norge, kvinner. Dette er det viktig at særlig jentene på Straumfjordnes skole får se, sier hun i en kommentar til NTB.

Hun understreker at norsk skole skal fremme toleranse og likestilling mellom kjønnene, og at det skal ligge til grunn for all opplæring som gis ved skolene – også de private.

– Ingen enkeltskole kan velge å se bort fra dette, sier hun.

Godkjenning kan trekkes

Brenna minner om at Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privatskolene. Hvis de avdekker regelbrudd, kan de gi pålegg om å rette på forholdene. I de mest alvorlige tilfellene er det også hjemmel for å trekke tilbake skolens godkjenning.

Norsk kvinnelig teologforenings leder, Beate Iren Lerdahl, synes saken er sjokkerende.

– Det er kjønnsrasisme og diskriminering, sier hun.