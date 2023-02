NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 21. februar.

Kong Harald fyller 86 år

I dag fyller kong Harald 86 år. Kongen har hatt noen helseutfordringer det siste året, men har likevel reist rundt for å representere fedrelandet. Fødselsdagen blir feiret privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

Champions League er tilbake

Champions League er tilbake med utslagsrunder, og i dag skal det spilles åttendedelsfinaler. Hvis man benker seg foran fjernsynet for å se europeisk fotball, kan man kan enten se Liverpool – Real Madrid eller Eintracht Frankfurt mot Napoli.

Forsvarsministeren møter forsvarsledelsen og tillitsvalgte

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter forsvarsledelsen og tillitsvalgte for ansatte og de vernepliktige tirsdag klokken 9 på Oslo Militære Samfund. Møtet skal dreie seg om varslersakene i Forsvaret og utfordringer med seksuell trakassering. Bakteppet er NRKs avsløring av utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret.

Putin holder tale om rikets tilstand

Russlands president Vladimir Putin holder en tale om rikets tilstand i dag. Talen skal holdes fra landets hovedstad Moskva. Det er knyttet stor spenning til hva Putin vil si om krigføringen i Ukraina, i og med at det på fredag er ett år siden den fullskala invasjonen startet.

Kinas utenriksminister taler om global sikkerhet

Kinas utenriksminister, Qin Gang, skal tale om global sikkerhet. Ukraina-president Volodymyr Zelenskyj har i et intervju med tyske Die Welt uttalt at dersom Kina går sammen med Russland, vil krigen i Ukraina bli en verdenskrig. Derfor er det knyttet ekstra stor spenning til hva Gang vil si i sin tale om global sikkerhet.

Olje- og energiministeren besøker Raufoss

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) besøker industrien på Raufoss. Tema for besøket er den anspente kraftsituasjonen her til lands. Aasland skal blant annet møte representanter for NCE Manufacturing og VP Metal, og skal også besøke Benteler.