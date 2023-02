Lastebil kolliderte med gravemaskin i Alta - E6 stengt

NTB

Ett kjørefelt er åpnet, etter en trafikkulykke ved Leirbotnvatn i Alta der en lastebil kolliderte med en gravemaskin tidlig tirsdag morgen.

Det foregår trafikkdirigering på stedet, skriver politiet i Finnmark på Twitter klokka 05.47.

Det var klokka 03.45 operasjonsleder Einride Hals i Finnmark politidistrikt fikk melding om hendelsen via AMK.

I en oppdatering på Twitter klokka 04.54 skriver politiet at føreren av lastebilen satt fastklemt, men nå er frigjort. Skadeomfanget er fortsatt ukjent.

Et redningshelikopter av typen Sar Queen ble sendt til stedet for å frakte lastebilsjåføren til sykehus for videre undersøkelser og behandling.

Politiet har iverksatt etterforskning på stedet.