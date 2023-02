Fellesforbundet hevder ansatte i restaurantkjeden Egon ikke tør si at de er fagorganiserte

Ifølge Fellesforbundet er ansatte ved Egon-restaurantene redde for å si at de er fagorganiserte. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Fellesforbundet sier deres medlemmer på Egon-restauranter ikke ønsker at ledelsen skal vite at de er organiserte.

– Våre medlemmer på Egon ønsker ikke at ledelsen skal vite at de er organiserte. Siden de ikke tør si det til sine sjefer, primært fordi det ikke blir særlig godt mottatt, så kan jeg ikke gi opp konkret antall.

Det sier Børge Ånesen i Fellesforbundet til Adresseavisen, når han blir spurt om hvor mange av de ansatte i restaurantkjeden som er organiserte.

Dan Robert Halshamn i Norrein Gruppen, som driver Egon-restaurantene, nekter for dette.

– Dette er helt ukjent for meg. Alle ansatte hos oss er likestilt, uavhengig av om de ønsker å være organisert eller ikke, svarer Halhamn.

Han understreker at ledelsen i restaurantkjeden har respekt for organisasjonsfriheten, og sier at dette er et valg som er opp til hver enkelt ansatt.

Egon-restaurantene er ifølge avisa blant de store aktørene på markedet som er uten tariffavtale.