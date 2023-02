Oslo universitetssykehus kutter selv om de får mer penger

NTB

Oslo universitetssykehus vil utføre kutt, selv om regjeringen har lovet mer penger til sykehusene. De ekstra midlene skal gå til å bedre det økonomiske resultatet.

Det kommer fram av dokumenter som skal behandles på et styremøte denne uken, skriver NRK.

Forrige uke ble det klart at regjeringen kommer med 2,5 milliarder kroner ekstra til sykehusene. Men i budsjettet for 2023 skriver sjefen ved Oslo universitetssykehus (OUS) at ekstra midler fra regjeringen skal gå til å bedre det økonomiske resultatet.

OUS jobber med å bygge et nytt storsykehus på Gaustad i Oslo og legge ned dagens Ullevål. Å bedre årets økonomiske resultat vil styrke investeringsevnen, opplyser OUS-sjefen.

Derfor vil det kuttes 462 årsverk i 2023. Det tilsvarer et kutt på 2,5 prosent. Stedfortredende foretakstillitsvalgt Erik Høiskar reagerer på avgjørelsen.

– Det er veldig frustrerende når det kommer en ekstra bevilgning der det legges opp til at man skal se til å bedre driften og investeringene, at de pengene da ikke brukes, sier Høiskar til kanalen.