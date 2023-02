Follobane-entreprenør og Bane Nor har inngått forlik

NTB

Neste uke skulle entreprenøren bak Blixtunnelen på Follobanen, AGJV, ha møtt Bane Nor i retten. Nå har partene blitt enige utenfor rettssalen.

– Innholdet i forliket som ble oppnådd i rettsmekling, er konfidensielt, og denne saken er avsluttet i Oslo tingrett, skriver Bane Nors pressesjef Anne Kirkhusmo i en epost til Teknisk Ukeblad.

Partene meklet i Oslo tingrett til langt på kveld onsdag i forrige uke, viser et rettsdokument TU har fått innsyn i.

Bakteppet er at prosjektet ble betydelig forsinket i 2020, og partene kranglet om ansvaret for dette. AGJV saksøkte Bane Nor høsten 2021 for å få rett til fristforlengelse og kompensasjon for ekstrakostnader etter forsinkelsen.

I tillegg mente AGJV at de hadde rett til å få tilbakeført riggområdet for Blixtunnelen på Åsland til grøntområde. Bane Nor satte tilbakeføringsarbeidet ut på anbud, men AGJV mente de hadde rett på oppdraget og krevde midlertidig forføyning for å stanse anskaffelsesprosessen.

Entreprenøren tapte kravet i to rettsinstanser. AGJV har ikke besvart TUs henvendelser i saken.