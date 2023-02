NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 20. februar.

Statsråder diskuterer standard spotprisavtale

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møter Fornybar Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene energi for å diskutere arbeidet som blir gjort i bransjen for å lage en standard spotprisavtale. Regjeringen har bedt bransjen om å få på plass standardiserte og mer forbrukervennlige strømavtaler.

Nye demonstrasjoner og streik i Israel

Tusenvis av israelere er ventet å møte opp til en demonstrasjon utenfor nasjonalforsamlingen Knesset for å protestere mot en rettsreform mange mener vil svekke demokratiet. De folkevalgte skal stemme over enkelte deler av reformen mandag.

Biden i Polen

USAs president Joe Biden er i Polen der han skal møte Polens president Andrzej Duda og andre østeuropeiske allierte – og diskutere den internasjonale støtten til Ukraina. Besøket, som varer fram til onsdag, er et ledd i markeringen av ettårsdagen for den russiske invasjonen i Ukraina. Det hvite hus sier at Biden vil bruke besøket til å forsikre om fortsatt amerikansk støtte til Ukraina.

USAs utenriksminister i Tyrkia og Hellas

USAs utenriksminister Antony Blinken runder av sitt besøk i Tyrkia og drar videre til Hellas. Der skal han blant annet møte utenriksminister Nikos Dendias til samtaler.

Svenskekongen opereres

Sveriges kong Carl Gustaf (76) skal mandag opereres i hjerteområdet. Kongens planlagte aktiviteter utsettes til senere i år. Det planlagte inngrepet utføres etter anbefaling fra kongens livlege.

HamKam – Start i Spania

Eliteserielaget HamKam møter 1. divisjonslaget Start til treningskamp i Marbella, Spania. Kampen starter klokken 17. Det nærmer seg seriestart i norsk fotball. HamKam serieåpner 10. april hjemme mot Sandefjord, som også er Starts motstandere i generalprøven før første seriekamp mot Moss samme dag.