LO-leder Peggy Hessen Følsvik sikter høyt før vårens lønnsoppgjør

LOs leder Peggy Hessen Følsvik varsler økte krav foran årets lønnsforhandlinger. Foto: Hanna Johre / NTB Les mer Lukk

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik varsler at organisasjonen vil be om et høyere tillegg enn på mange år når det skal forhandles om lønn denne våren.