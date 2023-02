To biler utbrent etter brann på Sotra

NTB

To biler og en garasje ble totalskadd da en bilbrann på Ågotnes på Sotra utenfor Bergen søndag kveld spredte seg. Ingen personer skal ha blitt skadd.

– Brannen er slukket. Etterslukking pågår, skrev 110-sentralen på Twitter få minutter etter klokken 21 søndag kveld. Da hadde flere biler og en carport tatt fyr etter at en bilbrann spredte seg tidligere på kvelden.

Ifølge brannvesenet var det en elbil og en fossilbil som brant. Årsaken til brannen er ikke kjent, men Bergensavisen skriver at det kan se ut som brannen startet i en elbil, før flammene deretter tok tak i fossilbilen og carporten.

– Vi vet ikke hvorfor, men har startet etterforskning og avhører vitner. Det var enormt stor varmeutvikling, sier politiets innsatsleder Frank Listøl til Bergens Tidende.

Brannvesenet opplyser at to biler ble utbrent, og at det muligens var mindre skader på andre kjøretøy. Noen vinduer på en boligblokk i nærheten fikk også skader på grunn av strålevarme fra brannen.

– Det har brent godt. Det startet med én bil, og så spredte det seg, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen til Bergensavisen.

Den første meldingen om brannen kom ved 20.30-tiden. Brannmannskapene fryktet en periode at brannen skulle spre seg til boliger i nærheten, og beboerne i elleve leiligheter ble bedt om å komme seg unna.

– Det var ganske kaotisk på stedet, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til avisen.

Like før klokken 21 meldte 110-sentralen at de hadde kontroll på brannen, og at det ikke var fare for spredning. Dermed kunne beboerne returnere til leilighetene sine. Ifølge Bergensavisen ble en person ble undersøkt etter å ha pustet inn røyk under evakueringen, mens beboere i et hus i nærheten skal ha fått tilsyn av helsepersonell etter at det kom en del røyk inn i huset.