Arne Treholt begraves 23. februar

NTB

Gravferden til Arne Treholt holdes i Vestre Gravlund Nye Kapell i Oslo torsdag 23. februar, opplyser begravelsesbyrået Jølstad i en pressemelding.

Treholt døde i Moskva søndag 12. februar, 80 år gammel, etter kort tids sykeleie.

Den tidligere diplomaten og politikeren ble i 1985 dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt erkjente flere av de faktiske forholdene, men hevdet livet ut at han var uskyldig i spionasje.

Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet over åtte år av dommen.