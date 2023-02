Signalfeil rettet på Gardermobanen

NTB

Signalfeilen som førte til forsinkelser og innstillinger på Gardermobanen søndag, er rettet.

Bane Nor , meldte om feilen klokken 14.20. Ved 16-tiden ble det opplyst at feilen var rettet, men at man fortsatt måtte regne med forsinkelser og innstillinger.

Berørte toglinjer er:

* FLY1: Drammen – Oslo lufthavn, Flytoget.

* RE10: Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo lufthavn – Lillehammer.

* R13: Drammen – Oslo S – Dal.

* R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll.

* F6: Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen.

* RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen.

* FLY2: Stabekk – Oslo lufthavn, Flytoget.