Flomfare i deler av Sør-Norge

Det er sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred for deler av Agder, Rogaland og Vestland fra søndag kveld.

NTB

