Nasjonalmuseet setter kjent maleri i kjelleren: – Det er et kolonialistisk bilde

Flere kjente malerier settes i kjelleren i det nye Nasjonalmuseet, et av dem er Christian Kroghs kjente maleri av Leiv Eiriksson som oppdager Amerika.

– Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde, sier avdelingsdirektør Stina Högkvist til Aftenposten.

Maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 er et av Krohgs mest kjente malerier og prydet tidligere trappehallen i det gamle Nasjonalmuseet. Nå er det plassert i kjelleren i likhet med flere andre kjente malerier.

Maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 er et av Krohgs mest kjente malerier.

Dette er en del av en modernisering av museets profil, sier Högkvist, som forklarer at de ønsker å utfordre en standard som historisk utgjøres av hvite, mannlige kunstnere.

– Vi viser nå flere kvinnelige kunstnere, flere samiske kunstnere og mer kunst av personer som tilfeldigvis ikke er født med hvit hudfarge. Dette skal vi fortsette med. Vi skal ha et samfunnsrelevant, fresht blikk på kunsthistorien.

Museets kunstneriske oppdatering, og især fjerningen av Krohg-maleriet, får leder Eivor Evenrud (Ap) i Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg til å reagere, skriver Vårt Oslo. Hun mener det er helt absurd at Krohg-maleriet settes i kjelleren.

– Hva er greia med at alt fra fortiden skal leses inn i samtiden og få påklistret nye merkelapper, skriver Evenrud på sin Facebook-side.

– Hva er man redd for at publikum skal tenke? Tror man folk er så intellektuelt slappe at de selv ikke klarer å forstå at noe har endret seg på 130 år?