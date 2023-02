Mann tiltalt for voldtekt av datter

NTB

Påtalemyndigheten ber om forvaring for en mann på Østlandet som er tiltalt for å ha voldtatt egen datter.

Ifølge tiltalen skal mannen ha utført flere voldtekter mot egen datter i perioden 2015 til 2022, skriver Amta.

Datteren var i fire-fem års-alderen da misbruket begynte. Voldtektene blir beskrevet som grove. Mannen skal tidligere ha blitt straffet for voldtekt av barn under 14 år.

– Det at det er lagt ned påstand om forvaringsdom viser at dette er en meget alvorlig tiltale, sier statsadvokat Andreas Strand.

At mannen tidligere er straffet for lignende forhold er det som ligger til grunn for påstanden om forvaring, skriver avisen.

Mannen har sittet i varetekt siden april i fjor og ble denne uken varetektsfengslet for nye åtte uker.

Mannens forsvarer, advokat Gaute Nilsen, sier hans klient ikke erkjenner straffskyld.