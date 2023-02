NTB

En person er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på riksvei 15 ved Oppstryn lørdag kveld. Bilen til føreren ble totalvraket.

Ulykken skjedde på Strynevegen i Stryn kommune i Vestland fylke like før klokken 19.30.

Vest politidistrikt opplyser at det dreier seg om én bil og at det bare var føreren i kjøretøyet. Like før klokken 22.30 opplyser politiet at føreren er fraktet med ambulanse til sykehus.