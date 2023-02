Støres bønn til land i sør: Ikke hør på Russland

NTB

Russlands angrepskrig mot Ukraina truer med å snu opp ned på den globale sikkerheten. Jonas Gahr Støre advarer land i sør mot å sluke Russlands fortelling.

Ifølge statsministeren kan Ukraina-krigen få stor betydning for hele verden på lang sikt.

Frykten er at om Russland vinner krigen, vil det heretter være den sterkestes rett, ikke folkeretten, som gjelder.

Utviklingen framover må ses langs flere dimensjoner, mener Støre.

– For det første må vi stå imot en angrepskrig, som jeg vil kalle kolonialistisk. Det er her og nå. Det er avgjørende viktig for både Ukrainas og Russlands naboland – og Norge er ett av dem – og Europa som helhet. Og her har svaret fra Europa vært veldig tydelig: Vi støtter Ukraina i en helt legitim forsvarskamp, sier han.

– Må løfte blikket

NTB møter statsministeren i en pause på den store sikkerhetskonferansen i München. Der er et overgripende tema hvordan Ukraina-krigen vil påvirke den globale sikkerhetsordenen.

Neste steg i Støres analyse er at vi nå må løfte blikket og se på den europeiske sikkerhetsordenen på sikt.

– Vi må begynne å tenke på dette nå. Hvordan kan europeiske land være trygge, hvordan kan vi samarbeide, sier han.

– Det tredje er at det er viktig å hindre at dette blir et Europa mot resten av verden, sier Støre.

Kamp om narrativet

For det pågår ikke bare en kamp på bakken i Ukraina, men også om narrativet.

Mens vestlige ledere fordømmer krigen som et kolonialistisk maktovergrep og et brudd på folkeretten, fremmer Russland aktivt et budskap i land i sør om at krigen de fører, er legitim, ifølge Støre.

– Det er viktig å understreke at for land i Latin-Amerika, Afrika og Asia er det å kunne stå imot militære overfall fra stormakter viktig. Russland er aktiv på alle disse kontinentene med å fortelle en annen historie, at de driver en legitim krig. Det er viktig at vi bruker krefter på å argumentere mot dette, sier han til NTB.

Sjarmoffensiv

Den siste tiden har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkt en rekke afrikanske land i det som framstår som en sjarmoffensiv for å skaffe seg nye alliansepartnere.

På den store sikkerhetskonferansen i München deltar en rekke statsledere og regjeringssjefer fra land i sør.

– Det er viktig at de er her. Nå får de jo stiftet nært bekjentskap med hvordan europeiske ledere opptrer og snakker om krigen i Ukraina, sier Støre.

Frykter langvarig krig

Selv frykter han at krigen blir langvarig. Det samme mener en rekke eksperter.

Mens Nato-sjef Jens Stoltenberg er overbevist om at Ukraina til slutt vil vinne, er Støre mer tvilende.

– Ingen vet hvor denne krigen er om ett år. Det den har vist, er at den ikke følger et tidsskjema. Men akkurat nå er jeg opptatt av å støtte Ukraina i det brutale angrepet som pågår. Og det er jo for å hindre at Russland vinner denne krigen!

– Men hvordan den så slutter, det får vi se. Det er mange tegn på at den vil bli langvarig, sier Støre.

Pågående dialog om nordisk forsvar

Et annet hett tema på München-konferansen er Nato-søknadene til Sverige og Finland. Lørdag kveld skal den store sikkerhetsprisen deles ut til de to landene.

Men Finland har nå åpnet for å gå inn i Nato uten Sverige dersom Tyrkia fortsetter å sette seg på bakbeina for svenskene.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for det nordiske forsvarssamarbeidet?

– Nå har jeg oppfattet at det er tett dialog mellom Sverige og Finland på alle nivåer i denne prosessen, og det forutsetter jeg at det er nå også, svarer Støre.

Onsdag neste uke skal han møte både den svenske statsministeren Ulf Kristersson og Finlands president Sauli Niinistö i Stockholm.

– Vi har en pågående norsk-svensk-finsk dialog om forsvar, sier Støre.