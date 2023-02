Elever i Oslo får slettet fravær ved å gjøre oppgaver i vinterferien

NTB

Elever på Holtet videregående i Oslo får slettet fraværstimer hvis de gjør oppgaver på skolebiblioteket i vinterferien.

Ordningen gjelder for elever som står i fare for å ikke få karakter i et fag på grunn av manglende vurderingsgrunnlag, eller har høyt udokumentert fravær, skriver Utdanningsnytt.

Skolens rektor Erlend Skåltveit er stolt over at elevene får tilbudet.

– Det aller viktigste oppdraget vårt er å få elever til å fullføre og bestå, sier han.

Før de kan troppe opp på skolen i vinterferien, må elevene avtale med læreren i faget om hvilke oppgaver de skal gjøre, og hvor mange skoletimer hver oppgave er verdt.