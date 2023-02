NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 18. februar.

Sikkerhetskonferansen i München fortsetter

Den 59. utgaven av sikkerhetskonferansen i München fortsetter lørdag på Hotel Bayerischer Hof. Tema er krigen i Ukraina og det politiske etterspillet. Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Lørdag skal blant annet USAs visepresident Kamala Harris og Storbritannias statsminister Rishi Sunak på scenen.

Demonstrasjon i Israel

Titusenvis av israelere ventes på ny å demonstrere i Tel Aviv mot statsminister Benjamin Netanyahus ytre høyreregjering og planene om en juridisk reform. Samtidig har høyresiden varslet en demonstrasjon i Jerusalem med støtte til den omstridte reformen.

Norges fotballkvinner møter Danmark

Det norske kvinnelandslaget i fotball spiller mot Danmark i turneringen Tournoi de France. Torsdag vant Hege Riises jenter 1–0 mot Uruguay. Lørdag står Danmark på motsatt banehalvdel. Danmark tapte sin åpningskamp 1–0 mot Frankrike – som Norge møter tirsdag.

Alpin-VM: Slalåm for kvinner

Maria Therese Tviberg, Kristin Lysdahl, Mina Fürst Holtmann og Thea Louise Stjernesund er Norges VM-håp når det lørdag er kart for slalåm i alpin-VM. Den første omgangen starter klokken 10, mens finaleomgangen har start 13.30. Forrige VM var Kristin Lysdahl beste norske på en 7. plass.

Stafetter i VM i skiskyting

VM i skiskyting i Oberhof i Tyskland nærmer seg slutten. Lørdag skal det gås stafetter for både kvinner og menn.: 4 x 7,5 km menn klokken 11.45, og 4 x 6 km kvinner klokken15.00. Vil Johannes Thingnes Bø kunne legge til nok et gull i samlingen sin?

Haaland og Ødegaard i Premier League

Både Arsenals Martin Ødegaard og Erling Braut Haalands Manchester City skal i aksjon i Premier League lørdag. The Gunners åpner runden borte mot Aston Villa klokken 13.30, mens Manchester City tar turen til The City Ground for å møte Nottingham Forest klokken 16. Også Mohamed Elyounoussis Southampton skal i aksjon, borte mot Chelsea. Øvrige kamper lørdag: Brentford – Crystal Palace, Brighton – Fulham, Everton – Leeds, Wolverhampton – Bournemouth og Newcastle – Liverpool.