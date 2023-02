Stormen Otto har stengt veier og hindret fly og ferger

NTB

Det voldsomme uværet Otto bringer med seg kraftige vindkast. Det har ført til store forsinkelser i luftfarten, og flere flygninger har blitt kansellert.

Uværet herjer over store deler av Sør-Norge. Politiet i Agder har rykket ut til et tre som falt over vestgående felt på E18 ved Grimstad. Veien ble raskt ryddet.

Ingen personer kom til skade ved hendelsen, men den skapte kø på motorveien i vestgående retning.

Store forsinkelser i luftfarten

Et SAS-fly fra Oslo til Haugesund ble i ettermiddag kansellert. I tillegg ble to av Norwegians flygninger til Stavanger og København innstilt, skriver VG.

Det har også vært store forsinkelser på Værnes flyplass, skriver Adresseavisen.

Ferger er innstilt på Vestlandet

Flere ferger har blitt innstilt på Vestlandet, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter. Fergesambandet Mortavika-Arsvågen på E39 var stengt en periode, men åpnet igjen. Vegtrafikksentralen ber folk følge med på avgangene.

På E134 over Haukelifjell måtte Vegvesenet fjerne fastkjørte biler før de skulle prøve seg på kolonnekjøring, skriver NRK.

– Nå er det bare én bil igjen å fjerne før kolonnen kan begynne å kjøre, sier trafikkoperatør Anniken Island ved 20-tiden fredag kveld.

En halvtime før midnatt er det fortsatt kun E134 av fjellovergangene i Sør-Norge som har åpent, fortsatt med kolonnekjøring. Alle øvrige overganger er stengt.

Color Line er innstilt

Tidligere på dagen kansellerte Color Line rutene sine. Dagens avganger mellom Kristiansand og Hirtshals er innstilt. I tillegg er flere av avgangene mellom Larvik og Hirtshals kansellert.

– Vi jobber med å gi kundene de beste mulighetene slik som situasjonen er nå. Vi skulle selvsagt unngått dette, men Otto er ikke en vanlig værtype, så dette skjer ikke så ofte, sier Erik Brynhildsbakken i Color Line.

I Agder var det også flere som var uten strøm i løpet av fredagskvelden.

Stormen herjer i utlandet

Stormen herjer også andre steder i Europa. Det er ventet at uværet kan bli den kraftigste i Danmark på flere år, skriver dansk TV 2.

I Skottland har flere tusen mistet strømmen på grunn av uværet, skriver The Guardian.