Frp vil avvikle Gjenopptakelseskommisjonen

Frps Per-Willy Amundsen ønsker å avvikle Gjenopptakelseskommisjonen. Han er leder for Stortingets justiskomité.

Frp mener at Gjenopptakelseskommisjonen er moden for å skiftes ut. Spesielt erfaringene etter frikjennelsen av Viggo Kristiansen taler for sitt, mener partiet.