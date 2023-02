Barneombudet vil bedre rettssikkerheten for mistenkte barn

NTB

Barneombudet mener mistenkte barns rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i norsk rettsvesen. Hun mener det er på høy tid at straffeprosessloven endres.

– Mye har blitt bedre, blant annet er metodikken for avhør av barn vesentlig forbedret siden 1994. Jeg tror ikke noe tilsvarende kunne skjedd i dag med så små barn, sier barneombud Inga Bejer Engh til Adresseavisen.

Hun snakker blant annet om Silje-saken, der fem år gamle Silje Redergård ble funnet død i snøen i 1994. Tre gutter på fire-fem og seks år ble mistenkt. Deler av etterforskningen har vært gjenstand for kritikk, og spesielt avhørene av de små guttene.

Engh mener barn fortsatt er for dårlig ivaretatt i møte med rettsvesenet.

– Fortsatt er ikke mistenkte barns rettssikkerhet godt nok ivaretatt, og det er på høy tid at straffeprosessloven endres. Dessverre skjer det fortsatt at barn avhøres av politi som mangler barnefaglig kompetanse. Det skjer også at barn, ofte i startfasen av en etterforskning, avhøres uten forsvarer eller verge til stede.

Engh sier at slik straffeprosessloven er i dag, behandles barn stort sett på linje med voksne.

– Alle har rett på å avhøres med forsvarer til stede, men man kan velge å frasi seg denne retten. Vi mener at dette ikke burde være tilfelle for barn, fordi mange ikke skjønner hva det kan innebære, sier barneombudet.