Norge utvider forsvarssamarbeidet med Tyskland

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, her foran en Leopard 2A4NO, undertegnet fredag en ny avtale om forsvarssamarbeid med Tyskland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Norge og Tyskland undertegnet fredag en ny avtale om forsvarssamarbeid. Avtalen er en oppfølging av kjøpet av nye stridsvogner.

– Tyskland er en viktig alliert for Norge. Vi er et lite land, og tette bånd til allierte styrker norsk sikkerhet. Krigen i Ukraina har brakt oss nærmere hverandre og viser tydelig behovet for samhold, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Fredag undertegnet forsvarsministeren samarbeidsavtalen mellom Norge og Tyskland i München.

Avtalen regulerer samarbeid innen Hæren og følger opp beslutningen om kjøp av 54 tyske stridsvogner til det norske Forsvaret. Avtalen omfatter hele forsvarssektoren, både Forsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Avtalen åpner for samarbeid på en rekke områder, fra logistikk og operasjoner til materiellsamarbeid, forskning og industrisamarbeid. Her er det store muligheter som kan tjene Norge godt, sier Gram.

Det er også undertegnet en industrisamarbeidsavtale som forplikter den tyske leverandøren til å kjøpe materiell fra norsk industri tilsvarende kontraktssummen for kjøp av stridsvogner.