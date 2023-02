SV ønsket å fjerne muligheten for lokalt tiggeforbud – ble nedstemt

NTB

SV fikk ikke flertall for å oppheve lokale tiggeforbud. Regjeringen, sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, stemte ned forslaget.

Forslaget til SV om å frata kommunene mulighet til å innføre lokale tiggeforbud, har blitt nedstemt på Stortinget.

Det var Sp, Høyre og Frp som i 2014 stemte gjennom et forslag om at kommunene selv kunne velge å innføre lokale tiggeforbud. Det var kun de fire kommunene Nordre Follo, Nissedal, Aurland og Bjørnafjorden som innførte forbudet.

SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland, sier til NRK at han er rasende på regjeringspartiene:

– Vi mener det er en grunnleggende rettighet å kunne be om hjelp og be andre mennesker om penger hvis man selv mener man har behov for det. Et forbud mot tigging er menneskefiendtlig.

I en epost skriver Kamzy Gunaratnam (Ap) i justiskomiteen at det ikke er Arbeiderpartiets linje å møte sosial nød med straff, men mener lokale tiggerforbud ikke er et stort problem.

– Adgangen for kommuner til å innføre kommunale tiggerforbud brukes så godt som ingen steder, og det sies jo også i saken at forbudet i realiteten er sovende. Vi anser ikke dette som et stort problem, skriver hun i en epost til NRK.

Saken skal opp i debatt på Stortinget førstkommende tirsdag.