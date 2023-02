Fjell, ski og storbyferie preger årets vinterferie

NTB

Seks av ti nordmenn har planer om å reise bort enten i vinterferien, eller i løpet av vinteren, viser en ny undersøkelse fra NHO.

Vinterferien står for tur, og tre av ti velger å reise bort i selve vinterferien, melder NHO i en pressemelding. Det er høyere andel enn i fjor, da en av fire skulle på vinterferie.

Av de som skal på vinterferie svarer nær 67 prosent at de skal feriere i Norge. Over halvparten av disse skal på hytta.

De største skidestinasjonene melder om rekordgode bookinger i vinterferieukene.

– Det er gledelig å se at det er mange som skal til fjells i vinter, og at såpass mange unner seg et avbrekk i skolens vinterferie. De fleste av oss har fått litt mindre å rutte med nå som prisene øker og renten går opp, men de færreste av oss vil velge bort gode skiopplevelser med venner og familie. Da dropper vi heller å kjøpe ny sofa. Det handler om å komme seg bort fra det daglige, være aktiv og sosial. Det er viktig for å få påfyll, overskudd og livsglede, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Hytteferie med ski, friluftsliv, venner og familie står i sentrum for de aller fleste som skal på vinterferie i Norge. Det er også en god andel (13 prosent) som planlegger gode mat- og vinopplevelser, kulturopplevelser og 13 prosent skal på storbyferie i eget land.

Tallene kommer fram i en fersk undersøkelse, gjennomført i perioden 1. til 15. februar av Ipsos, på oppdrag for NHO Reiseliv med 1109 respondenter.