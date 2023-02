Baneheia-forfatter Bjørn Olav Jahr er sikker på at Andersen vil bli tiltalt

NTB

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Riksadvokaten vil ta ut tiltale mot Jan Helge Andersen.

– Jeg er helt sikker på at Riksadvokaten vil ta ut en tiltale. Noe annet vil forbause meg svært mye.

Det sier forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr til NTB, etter at det fredag ble kjent at Oslo statsadvokatembeter har sendt sin innstilling i saken mot Jan Helge Andersen til Riksadvokaten.

Han tror også at det ikke vil ta lang tid før Riksadvokaten kommer med sin avgjørelse.

– Det har vært en solid etterforskning og det hadde vært merkelig om vi hadde blitt stående med et uoppklart drap på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Det var i utgangspunktet Viggo Kristiansen som ble dømt for drapet på Sløgedal Paulsen, men ble frikjent da saken ble gjenopptatt i høst, over 20 år etter at han ble pågrepet første gang.

Svein Holden er forsvarer for Jan Helge Andersen. Han forventer at saken blir henlagt og at det ikke blir begjært gjenåpning mot hans klient.

– Det har med hvordan vi vurderer bevisbildet, sier Holden til NTB.

Andersen har i avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han tidligere har gitt. Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta og truet Andersen til å drepe den yngste.