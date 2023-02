Mann nekter straffskyld etter boligbrann i Elverum

NTB

Mannen som er pågrepet etter brannen i en tomannsbolig i Elverum natt til fredag, nekter straffskyld, men samtykker til fire uker fengsling.

Åtte personer ble evakuert, men ingen ble skadd i brannen i et rekkehus som politiet fikk melding om klokken 00.11 natt til fredag. Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, og ble pågrepet i nærheten av boligen.

– Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 355 for skadeverk og fremkalling av fare for allmennheten, sier politiadvokat Anna Brunstad i Innlandet politidistrikt.

Mannen har fått oppnevnt Jostein Løken som forsvarer. Til NTB sier forsvareren at hans klient nekter straffskyld, men at han har samtykket til fire ukers fengsling.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men ser at politiet har behov for å etterforske saken. Han har dermed samtykket til fire ukers fengsling slik at politiet kan etterforske forholdet slik at det kan styrke det at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Løken til NTB.

Det begynte først å brenne i én av de to leilighetene i boligen, og den var overtent da nødetatene ankom. Den ene leiligheten er utbrent, mens den andre har røykskader.

– Dette er en alvorlig brann. Den skjedde nattetid da folk lå og sov. Her bodde det mennesker som hadde nedsatt bevegelighet, sier politioverbetjent Ulf Erik Strand til Østlendingen.

Det var en stund fare for spredning til øvrig bebyggelse, men brannmannskapene fikk raskt kontroll.