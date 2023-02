Huitfeldt: Ukraina-krigen har forandret den sikkerhetspolitiske virkeligheten

NTB

Det er spesielt å være tilbake på sikkerhetskonferansen i München, ett år etter at Ukraina-krigen brøt ut, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det er veldig spesielt å være i München. Den sikkerhetspolitiske virkeligheten er blitt helt annerledes. Det er et tidsskille som utspiller seg, sier Huitfeldt til NTB.

Hun deltar på den store sikkerhetskonferansen (MSC) i helgen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Da Huitfeldt var på MSC-konferansen for ett år siden, klynget mange seg fortsatt til et håp om at Russland ville snu i siste sekund.

– Nå står vi i en helt annen sikkerhetspolitisk virkelighet. Ingen visste jo heller hvor alvorlig dette skulle bli, sier Huitfeldt, som blant annet skal møte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Våpen blir snakkis

Ukraina-krigen kommer til å dominere konferansen, og trolig blir ytterligere våpenhjelp til ukrainerne en av snakkisene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge bedt om å få jagerfly.

Norge har per i dag 57 F16-fly som er i ferd med å fases ut. 44 av dem er solgt, men står fortsatt i Norge, mens resten ikke er i operativ stand, får NTB opplyst av Forsvarsmateriell.

En forsvarsanalytiker tok fredag til orde for å sende de norske jagerflyene til Ukraina.

Om dette er blant tingene som vil komme ut av konferansen, vil ikke Huitfeldt spekulere i.

– Norge gir i dag betydelige våpenbidrag, sier hun.

Den norske delegasjonen kommer også rustet med den store bistandspakken til Ukraina på 75 milliarder kroner, som ble vedtatt i Stortinget denne uka.

Nordområdene og Arktis

Selv skal Huitfeldt blant annet fronte nordområdene og Arktis på konferansen. I mai tar Norge over lederskapet i Arktisk råd.

Som arktisk kyststat er Russland ett av de åtte medlemmene i rådet. Russland har spilt en viktig rolle, blant annet innen forskning på klima, miljø og biologisk mangfold, påpeker Huitfeldt.

Men i mars i fjor ble arbeidet satt på pause.

– Vi hadde håpet at det skulle være mulig å fortsette å utvikle samarbeidet. Men vi kan ikke sitte rundt et bord og late som ingen ting i denne alvorlige situasjonen.

– Men gitt de store klimautfordringene i Arktis trenger vi et mellomstatlig og grenseoverskridende samarbeid. Derfor prioriterer Norge å bevare Arktisk råd, og vi ser fram til å overta lederskapet fra Russland i mai, sier Huitfeldt.

Må unngå misforståelser

Men problemene i Arktis forsvinner ikke selv om samarbeidet med Russland ikke er som før, påpeker hun. Derfor fortsetter kontakten med Russland på et minimumsnivå.

– Det er viktig for å unngå misforståelser, sier Huitfeldt, som peker på at Russland har store våpenarsenaler, herunder atomvåpen, ikke langt fra norskegrensa.

– Situasjonen er stabil, men vi må være forberedt, sier Huitfeldt.