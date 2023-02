Sveitsisk selskap skal levere Norges nye fjerntog

I dag tildelte Norske tog kontrakt til Stadler for kjøp av 17 fjerntog. Med opsjoner kan det kjøpes inn inntil 100 nye tog. Bildet viser hvordan det er planlagt at de skal se ut. Illustrasjon

NTB

Fredag tildelte Norske tog kontrakt til Stadler for kjøp av 17 fjerntog. Disse kommer på skinnene først i 2026.

– I Norge har vi noen av verdens mest spektakulære togreiser. Med nye fjerntog fra 2027 ligger alt til rette for å ta opplevelsen, komforten og kvaliteten for de reisende til et helt nytt nivå, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS i en pressemelding.

Norske tog er statens innkjøper og forvalter av tog, og leier ut tog til togselskapene.

Det sveitsiske selskapet Stadler vant konkurransen om nye fjerntog etter en totalvurdering av kostnad og kvalitet.

Fjerntogene vil ha en topphastighet på 200 km/t. Hvert togsett vil bestå av åtte vogner med en total kapasitet på opptil 542 sitteplasser per tog.

– De nye togene blir mer fleksible med tanke på plass, komfort og bruksmuligheter. Det blir et bredere sovetilbud med både liggestoler, tosengskupeer og firesengskupeer. Sovekupeene vil på dagtid kunne gjøres om til lukkede sittegrupper for både familier og forretningsreisende, og liggestolene vil kunne benyttes hele døgnet, sier Risan.

Togene skal settes i produksjon i 2024, og kommer til Norge for testing i 2025. De første togene skal settes i trafikk på Bergensbanen fra 2026, hvor de erstatter tog som nærmer seg slutten av sin levealder. Kontrakten for kjøp av 17 fjerntog har en kostnadsramme på åtte milliarder kroner.