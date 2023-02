Barn døde etter påkjørsel i garasjeanlegg i Bærum

Politiet like ved garasjeanlegget der påkjørselen skjedde.

NTB Magnus Fossen

Et barn under to år mistet livet etter å ha blitt påkjørt inne i et garasjeanlegg i Bærum fredag formiddag.