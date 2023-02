Finn Schjøll rammet av hjerneslag

– Jeg har vært heldig, sier 74-åringen.

Finn Schjøll (74), også kjent som «Blomster-Finn», ble innlagt på sykehus etter å ha blitt rammet av hjerneslag for litt over to uker siden. Det sier han selv til TV 2.

Det hele startet med at Schjøll fikk en intens hodepine han ikke hadde opplevd før.

– Jeg skjønte det var noe gærent. Jeg var ikke i tvil, dette var ikke en normal hodepine, sier han.

Schjøll ble innlagt på Tønsberg sykehus, hvor legene kunne fastslå at han var rammet av en blodpropp i hjernen, den vanligste formen for hjerneslag.

– Det kunne gått veldig galt, men jeg har vært heldig, sier Schjøll til TV 2.

De to siste ukene har Schjøll vært på rehabilitering på Kysthospitalet i Stavern. Han får reise hjem om en uke.

74-åringen er best kjent som blomsterdekoratør på «God morgen Norge» på TV 2.