Flere evakuerte etter brann i rekkehus i Elverum – brannvesenet har kontroll

NTB

Minst åtte beboere er evakuert etter brann i en tomannsbolig i Elverum. Det var fare for spredning til nærliggende bebyggelse, men brannen er nå under kontroll.

Innlandet politidistrikt meldte om brannen på Twitter klokken 0.21. Klokken 1.45 opplyser politiet at brannen er under kontroll, men at to boligenheter er ubeboelige. Det er fortsatt noe varme i den ene enheten.

Det har begynt å brenne i en av de to leilighetene i boligen, og den er overtent. Brannvesenet hadde rundt klokka 0.50 ikke kontroll på brannen, og det er fare for spredning til øvrig bebyggelse, fortalte operasjonsleder Rune Vegard Huse til NTB tidligere natt til fredag.

Politiet har oversikt over evakuerte beboere, og ingen synes å ha fått alvorlige skader, ifølge Huse.