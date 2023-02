Mann møtte til soning med pistol i sekken

NTB

En mann som i desember møtte til soning i Froland fengsel, hadde med seg en pistol i ryggsekken. Den ble oppdaget da han hadde passert to sluser.

Mannen som møtte til soning, ble sluppet inn i sluse 1, der han ble møtt av én betjent som førte han og bagasjen inn i sluse 2. I ryggsekken han hadde med seg, lå det en pistol, skriver Agderposten.

Derfra gikk de til mottakelsen, hvor bagasjen ble plassert mens mannen ble visitert.

– Jeg har aldri hørt at en pistol har kommet så langt inn i fengselet uten å bli oppdaget, men hovedproblemet her er at sikkerheten er mye mer skjør om man er alene som ansatt ved en post, sier regionstillitsvalgt Erling Rafoss.

I avviksmeldingen, som blir kategorisert som alvorlig, påpekes det at det skulle vært to betjenter ved registreringen. Fengselslederen i Agder fengsel, Rolf Velle, mener ikke hendelsen er et resultat av nedbemanning.

– I denne situasjonen var sikkerheten godt ivaretatt og innenfor de rutinene vi har, svarer Velle.

Ifølge avisen iverksatte fengselet midlertidige tiltak etter hendelsen.