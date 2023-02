To voksne og et barn gjennom isen på Finnmarksvidda

NTB

Tre personer som torsdag kveld gikk gjennom isen på Finnmarksvidda ved Kautokeino, er hentet av et redningshelikopter og er i god behold.

Både redningshelikopter, Røde Kors og politiet rykket torsdag kveld ut etter melding om at tre personer hadde gått gjennom isen på Finnmarksvidda ved Náhpulluoppal i Kautokeino.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.40.

Kort tid etter at politiet i Finnmark meldte om hendelsen på Twitter , opplyste HRS Nord-Norge til NTB at de tre, to voksne og et barn, hadde kommet seg opp av vannet. Klokken 21.12 meldte politiet at de tre ikke hadde kommet seg på land, men opp av vannet og opp på isen.

– På grunn av usikker is avventer de på isen til redningsmannskapene kommer, skrev politiet på Twitter.

En time senere kunne politiet fortelle at de tre var hentet av et redningshelikopter og at de ble fløyet til Kautokeino for en helsesjekk.