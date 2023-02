Redningsaksjon etter barn på isen i Skien avsluttet – funnet i god behold

NTB

Det ble satt i gang en leteaksjon etter at to barn ved 16.30-tiden ble observert på isen på Falkumelva i Skien. Barna ble funnet i god behold.

Politiet fikk klokken 16.40 melding om at to barn var observert på isen ved Rønningjordet i Skien.

– Uavklart, men det er valgt å starte en redningsaksjon da vi ikke har lokalisert barna, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter.

Klokken 17.47 opplyste politiet at de to barna er gjort rede for og er i god behold.